Льюїс Гемілтон встановив рекорд Формули-1 на Гран-прі Угорщини
Гран-прі Угорщини, яке відбулось у неділю, 21 липня, стало історичним для Льюїса Гемілтона. Британець, для якого ці перегони були 345-ми в кар’єрі, фінішував на третій сходинці і став першим в історії пілотом, який виборов 200 подіумів Формули-1.
Для представника команди «Мерседес» цей сезон став вже 17-м у королівських перегонах. Раніше 39-річний пілот сім разів ставав чемпіоном світу, а також встановлював рекорд за кількістю перемог (17) у сезонах 2015, 2016, 2018 та 2019 років. Окрім того, він став єдиним пілотом, який вигравав найбільше перегонів (9 разів) на одній і тій самій трасі (Гран-прі Великої Британії в Сільверстоуні).
Цікаво, що з 200 подіумів для Льюїса 104 стали золотими – і це найкращий результат серед усіх пілотів чемпіонату. Також у Гемілтона найвищий відсоток перегонів, в яких він підіймався на подіум (58%).
Лідери Формули-1 за кількістю подіумів:
- Льюїс Гемілтон — 200 подіумів (58% – відсоток подіумів від усіх перегонів)
- Міхаель Шумахер — 155 (50%)
- Себастьян Феттель — 122 (40%)
- Макс Ферстаппен — 107 (54%)
- Ален Прост — 106 (53%)
- Фернандо Алонсо — 106 (27%)
- Кімі Рейконен — 103 (29%)
- Айртон Сенна — 80 (49%)
- Рубенс Баррікелло — 68 (21%)
- Валтері Боттас — 67 (28%)
Нагадаємо, у поточному чемпіонаті Гемілтон взяв участь у 13 перегонах (фінішував у 12-ти – один раз тріумфував і ще двічі підіймався на подіум). Нині Льюїс у загальному заліку пілотів йде шостим, набравши 125 очок. Від лідера, Макса Ферстаппена, він відстає на 140 балів.
Вже у неділю черговий етап Формули-1 пройде у Бельгії, після чого перегони підуть на тривалу паузу і відновляться 28 серпня Гран-прі Нідерландів.