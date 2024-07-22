Льюїс Гемілтон золотими буквами вписав своє ім'я в історію автоперегонів

Гран-прі Угорщини, яке відбулось у неділю, 21 липня, стало історичним для Льюїса Гемілтона. Британець, для якого ці перегони були 345-ми в кар’єрі, фінішував на третій сходинці і став першим в історії пілотом, який виборов 200 подіумів Формули-1.

Для представника команди «Мерседес» цей сезон став вже 17-м у королівських перегонах. Раніше 39-річний пілот сім разів ставав чемпіоном світу, а також встановлював рекорд за кількістю перемог (17) у сезонах 2015, 2016, 2018 та 2019 років. Окрім того, він став єдиним пілотом, який вигравав найбільше перегонів (9 разів) на одній і тій самій трасі (Гран-прі Великої Британії в Сільверстоуні).

Цікаво, що з 200 подіумів для Льюїса 104 стали золотими – і це найкращий результат серед усіх пілотів чемпіонату. Також у Гемілтона найвищий відсоток перегонів, в яких він підіймався на подіум (58%).

Лідери Формули-1 за кількістю подіумів:

Льюїс Гемілтон — 200 подіумів (58% – відсоток подіумів від усіх перегонів) Міхаель Шумахер — 155 (50%) Себастьян Феттель — 122 (40%) Макс Ферстаппен — 107 (54%) Ален Прост — 106 (53%) Фернандо Алонсо — 106 (27%) Кімі Рейконен — 103 (29%) Айртон Сенна — 80 (49%) Рубенс Баррікелло — 68 (21%) Валтері Боттас — 67 (28%)

Нагадаємо, у поточному чемпіонаті Гемілтон взяв участь у 13 перегонах (фінішував у 12-ти – один раз тріумфував і ще двічі підіймався на подіум). Нині Льюїс у загальному заліку пілотів йде шостим, набравши 125 очок. Від лідера, Макса Ферстаппена, він відстає на 140 балів.

Вже у неділю черговий етап Формули-1 пройде у Бельгії, після чого перегони підуть на тривалу паузу і відновляться 28 серпня Гран-прі Нідерландів.