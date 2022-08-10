Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що рівень радіації на Запорізькій АЕС в нормі, але своїми діями росіяни порушили всі компоненти ядерної безпеки. Про це йдеться у заяві Гроссі на сайті МАГАТЕ.

У МАГАТЕ підкреслили, що російські обстріли 5 та 6 серпня порушили практично всі сім незамінних компонентів ядерної безпеки на ЗАЕС – включно з тими, що стосуються фізичної цілісності атомної електростанції, функціонування систем безпеки та захисту, персоналу і зовнішніх джерел живлення. Агенція зазначила, що російський обстріл 6 серпня пошкодив зовнішню систему електропостачання станції, стіни, дах і вікна в зоні сховища відпрацьованого ядерного палива і кабелі зв'язку, які є частиною його системи радіаційного контролю, що може вплинути на роботу трьох датчиків.

Також отримав поранення український охоронець ЗАЕС. Але при цьому видимих ​​пошкоджень контейнерів з відпрацьованим ядерним паливом чи захисного периметра об'єкта не було. Гроссі повторив, що серйозно стурбований ситуацією на ЗАЕС, і додав, що будь-які військові дії, які загрожують ядерній безпеці, повинні бути припинені. Він також наголосив на необхідності якнайшвидшого прибуття на станцію експертної місії МАГАТЕ, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою.

До слова, РФ зробила запит на 11 серпня щодо засідання Ради Безпеки ООН, брешучи про обстріли українськими військами Запорізької АЕС. Російська сторона запросила також участь гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі як доповідача.

Як інформував ZAXID.NET, вечері в суботу, 6 серпня, російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар Запорізької області та влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Також вони пошкодили три датчики радіаційного моніторингу.