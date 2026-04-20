Мала академія наук запустила онлайн-банк завдань зі STEM-дисциплін
Мала академія наук запустила онлайн-банк завдань зі STEM-дисциплін із ШІ-помічником, щоб школярі могли готуватись до змагань, олімпіад та вдосконалювати свої знання.
Як йдеться у повідомленні на сайті МАН, VPD-STEM Challenge Bank – це безплатна інклюзивна платформа з ШІ-помічником та аналітиком. Тут можна переглянути понад 355 завдань із 5 предметів: хімії, фізики, астрономії, географії та біології. Усі відеозавдання створили та випробували під час Всеукраїнського інтернет-турніру із природничих дисциплін «Відкрита природнича демонстрація».
Інформація з онлайн-банку доступна кожному. Через онлайн-банк відеозавдань зі STEM-дисциплін учні можуть покращити свої знання із природничих предметів, розвинути критичне та аналітичне мислення, стати креативнішими, навчатися працювати в команді.
Кому платформа буде корисною:
- учням 7–12 класів, які цікавляться технологіями та природою;
- підліткам, що долучаються до STEM-змагань, олімпіад та конкурсів;
- учням Малої академії наук;
- студентам природничих напрямів;
- учителям STEM-дисциплін, керівникам гуртків та наукових секцій МАН.