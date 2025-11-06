Даніеле Де Россі спробує себе вже в третьому італійському клубі

Новим головним тренером «Дженоа» став Даніеле Де Россі, повідомляє офіційний сайт генуезців. Терміни угоди зі 42-річним фахівцем не розголошуються.

За інформацією ЗМІ, Де Россі підписав контракт з «грифонами» до літа 2026 року з опцією продовження ще на сезон. На своїй посаді він замінить Патріка Вієйра, якого було звільнено через незадовільні результати команди.

Нагадаємо, Де Россі залишався без роботи з вересня 2024 року, коли покинув «Рому», в якій тренував українця Артема Довбика. До цього він очолював «СПАЛ», де також не мав особливих успіхів у статусі тренера, а також працював асистентом у збірній Італії.

Дебютувати на чолі нової команди Де Россі зможе вже у неділю, 9 листопада, у домашньому матчі 11-го туру чемпіонату Італії проти «Фіорентини». Наразі «Дженоа» у турнірній таблиці Серії А йде у зоні вильоту, посідаючи з 6-ма пунктами 18-ту сходинку.