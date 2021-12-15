Мальта стала першою країною ЄС, яка легалізувала вирощування та особисте вживання канабісу, повідомляє BBC.

Парламент Мальти проголосував за реформу у вівторок, 14 грудня. Законопроект отримав 36 голосів «за» при 27 «проти».

Міністр рівноправності Оуен Боннічі заявив, що це «історичний крок», який дозволить зупинити дрібних споживачів канабісу від зіткнення із системою кримінального правосуддя.

За його словами, документ «обмежить незаконний обіг наркотиків, переконавшись, що [у споживачів] тепер є безпечний і впорядкований спосіб отримання канабісу».

Дорослим буде дозволено мати при собі до семи грамів канабісу та вирощувати вдома не більше чотирьох рослин.

Однак куріння у громадських місцях або у присутності дітей буде заборонено.

Подібні плани щодо легалізації є й у деяких інших країнах. Наприклад, у Німеччині, Люксембурзі та Швейцарії.

Додамо, що у Нідерландах допускається вживання канабісу за певних обставин (легкі наркотики з конопель продаються лише у спеціалізованих кофішопах).