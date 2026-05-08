Міцний чорний чай допомагає зробити смак м’яса глибшим та впливає на текстуру після смаження

Чайну заварку зазвичай використовують лише для напоїв, однак кулінари дедалі частіше додають її й до м’ясних маринадів. Міцний чорний чай допомагає зробити смак м’яса глибшим, додає легкої терпкості та впливає на текстуру після смаження. Тastingtable розповідає, чому чай додають до маринаду.

Чому чай додають до маринаду?

Шеф-кухар Карл Холл вважає, що потенціал чаю доволі різноманітний, тому його можна використовувати не лише для випічки чи напоїв. Чай чудово поєднується зі спеціями, які й кладуть до м’яса: коріандром, перцем, розмарином та гвоздикою. Він навіть додасть легку терпкість, яка добре поєднується з м’ясом. Саме тому його частіше використовують у маринадах та сухих заправках для гриля.

Як правильно використовувати чай у маринадах та сухих заправках?

«Щоб використовувати листовий чай у суміші для натирання м’яса або в маринаді, потрібно просто подрібнити листя до дрібної консистенції за допомогою ступки та товкачика або кухонного комбайна. Потім візьміть суміш для натирання та нанесіть її на ваш улюблений шматок м’яса (спочатку змастіть його олією, щоб суміш краще прилипала), після чого загорніть у харчову плівку та дайте ароматам просочитися щонайменше протягом години», – розповідає Карл Холл.

Якщо у вас залишилися залишки суміші для натирання, ви можете заморозити її в пакеті, щоб зберегти для наступного разу. Для маринадів використовуйте чай так само як і будь-яку іншу спецію.