У четвер, 9 січня, у селі Голинь Калуського району поїзд Івано-Франківськ – Стрий на смерть збив місцевого мешканця. Від отриманих травм чоловік помер дорогою до лікарні.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції Івано-Франківської області, інцидент трапивя о 9:30 ранку. Потяг, що їхав у напрямку Стрия, збив пішохода, який переходив колію. Загиблому – 63 роки.

«Машиніст потягу сполученням Івано-Франківськ – Стрий допустив наїзд на мешканця села Голинь. Від отриманих травм чоловік помер у «швидкій», – зазначили правоохоронці.

На місці події працює слідчо-оперативна група, яка з’ясовує обставини інциденту. Тіло загиблого відправлять у морг для проведення експертизи.