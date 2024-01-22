Від отриманих травм водій легковика помер у лікарні

На залізничному переїзді біля села Ямниця пасажирський потяг зіткнувся з автомобілем Renault Kangoo. Від отриманих травм 68-річний водій легковика помер у лікарні.

Як повідомили в поліції Івано-Франківської області 22 січня, мешканець Прикарпаття проігнорував заборонний сигнал світлофора і виїхав на залізничний переїзд. Село Ямниця розташоване впритул до Івано-Франківська.

«Опісля допустив зіткнення із рухомим складом пасажирського потяга, сполученням Чернівці – Полтава. Останнім керував машиніст, 1971 р.н., мешканець Львівщини. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водія легковика доставлено до лікарні, однак від отриманих травм він помер», – інформують у поліції

Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.