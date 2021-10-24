Під час бійки було використано газовий балончик

Футбольний поєдинок 15-го туру Другої ліги України у групі Б між «Сумами» та дніпровською «Перемогою» завершився масовою бійкою за участю уболівальників та футболістів.

«Суми» перед матчем із «Перемогою» йшли на передостанньому місці у турнірній таблиці групи Б Другої ліги, набравши п'ять очок у 13 матчах. У разі перемоги у 15-му турі сумська команда мала можливість випередити «Кристал» та піднятися на 15-е місце в чемпіонаті.

Однак на останніх хвилинах зустрічі гості забили два м'ячі і рахунок став 3:1 на користь «Перемоги». Після забитого м'яча на полі опинилися уболівальники «Сум», які почали бити гравців «Перемоги». В одному із епізодів було помітно, як один із фанів використав предмет, схожий на газовий або перцевий балончик в обличчя півзахиснику «Перемоги», який намагався втрутитися. Сутичка переросла в масову бійку, повідомляє «NV.ua».

За допомогою співробітників правоохоронних органів бійку таки вдалося зупинити, однак згодом футболісти гостей були змушені спішно покинути поле через фанатів, які спробували їх атакувати.

Обережно, ненормативна лексика!

Головна арбітриня зустрічі Софія Причина одночасно вивела футболістів обох команд у підтрибунне приміщення. У підсумку команди на поле не поверталися. Матч так і не дограли. «Суми» продовжують замикати турнірну таблицю групи Б Другої ліги, набравши 5 очок. «Перемога» із 29 балами йде п’ятою.

Повне відео матчу. Відео епізоду (починаючи з 1:55:00)

відео ФК «Суми»

Швидше за все, «Суми» отримають серйозне покарання у вигляді технічної поразки і великого штрафу.

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