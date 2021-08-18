У матчі 2-го попереднього етапу Кубка України «Олімпія» – «Вовчанськ» тренер господарів Олександр Кулик скоїв напад на головного арбітра Ростислава Дубину. Про це повідомляє «UA-Футбол».

Скандал виник після того, як арбітр призначив пенальті у ворота «Олімпії» – аматорського футбольного клубу з села Савинці Миргородського району на Полтавщині. Крім того, Ростислав Дубина скасував гол у ворота гостей, через зафіксоване при взятті воріт положення поза грою.

Відразу після фінального свистка, який зафіксував перемогу ФК «Вовчанськ», гравці «Олімпії» почали висловлювати Дубині претензії. Потім на поле вибіг Кулик, який завдав кілька ударів арбітру.

Пекельний Кубок України. Головний тренер Олімпії Савинці Олександр Кулик після матчу побіг з кулаками на арбітра зустрічі! pic.twitter.com/uGE4H8N1me — UA-Футбол (@ua_football) August 18, 2021

Футболісти «Олімпії» намагалися вгамувати свого тренера та відтягти його від арбітра.