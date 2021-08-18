Львів'яни виграли п'ять матчів з п'яти в новому сезоні

Львівські «Карпати» 18 серпня на стадіоні «Україна» перемогли принципового суперника «Карпати» з Галича в другому попередньому етапі Кубка України. Матч завершився з рахунком 1:0, єдиний гол у матчі забив на 57 хвилині Максим Гуменюк.

Наступного суперника львівські «Карпати» дізнаються вже завтра: жеребкування третього попереднього етапу Кубка України відбудеться 19 серпня о 16:00. Матчі відбудуться 31 серпня, у них візьмуть участь 22 переможці другого попереднього етапу.

Додамо, що львівські «Карпати» перемогли у всіх п'яти матчах, які зіграли у професійному футболі, – три матчі в Другій лізі та два кубкові.

Нагадаємо, донедавна у Львові були два футбольні клуби «Карпати»: перші – так звані «Карпати» Смалійчука, які раніше належали Петру Димінському, і другі – «Карпати» Тлумака, нова команда, до створення якої долучилися колишні гравці та функціонери клубу. У минулому сезоні нові «Карпати» виступали в аматорському чемпіонаті, а «Карпати» Смалійчука – у Першій лізі.

У червні стало відомо, що «Карпати» Смалійчука не заявилися ні до Першої, ні до Другої ліги, ні до аматорського чемпіонату, натомість у Другій лізі розпочнуть виступи «Карпати» Тлумака та ще одні «Карпати» – з міста Галич Івано-Франківської області. Цей клуб раніше пов’язували з Олегом Смалійчуком, ходили чутки про їхнє злиття з львівськими «Карпатами», але цього так і не відбулося. Натомість у липні «Карпати» Смалійчука оголосили про розформування, а «Карпати» Тлумака почали готуватися до виступів у Другій лізі під історичною емблемою клубу та на традиційному стадіоні «Україна».

На початку серпня Tribuna повідомила про зміну бенефіціара у «Карпат» з Галича: ним став Віктор Матура, колишній бенефіціар компанії «Карпати Арена», яку створили для будівництва нової тренувальної бази львівських «Карпат». Домашня адреса Матури збігається із адресою Олега Смалійчука в Галичі.