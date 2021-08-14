«Карпати» обіграли АФСК «Київ», отримавши третю перемогу поспіль у Другій лізі

Львівський футбольний клуб «Карпати» переміг АФСК «Київ» з рахунком 2:1, здобувши третю поспіль перемогу в Другій лізі. Футбольний матч відбувся у суботу, 14 серпня, на стадіоні «Україна» у Львові.

Вже на шостій хвилині гравець «Карпат» Володимир Заставний відкрив рахунок у матчі. На 28-й хвилині захисник «Карпат» Олександр Дударенко збільшує перевагу над суперниками. На 29-й хвилині «зелено-білі» пропускають гол у свої ворота. М’яч забиває нападник АФСК «Київ» Владислав Гарнага. До кінця гри киянам не вдалося вирівняти рахунок, матч завершився перемогою львів’ян.

Десять днів тому ці суперники вже зустрічалися в рамках Кубка України. Матч завершився перемогою львів'ян 3:0.

1 серпня «Карпати» дебютували у Другій лізі із розгромної перемоги 3:0 над київським «Рубіконом». 8 серпня здобули другу перемогу у поєдинку з черкаським «Дніпром» (3:1).

АФСК «Київ» поки йде без перемог у прем’єрному сезоні серед професіоналів.

Ще майже рік тому у Львові були два футбольні клуби «Карпати»: перші – так звані «Карпати» Смалійчука, історичний клуб, який за менш ніж десять років скотився від учасника Ліги Європи до Другої ліги, і другі – «Карпати» Тлумака, нова команда, до створення якої долучилися колишні гравці та функціонери клубу. У липні «Карпати» Смалійчука оголосили про розформування, а друга команда почала готуватися до виступів у Другій лізі.