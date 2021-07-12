Матч-відкриття УПЛ відбкдеться у Львові

У п’ятницю, 23 липня, стартує новий сезон Української прем’єр-ліги. В УПЛ виступлять 16 команд. А матч відкриття відбудеться у Львові. Перший матч в новому сезоні зіграють «Львів» та «Маріуполь». Він розпочнеться о 19:30.

Однак де саме відбудеться цей матч – поки невідомо. Все через те, що «Львів» домашнім стадіоном вказав «Україну». Але 9 липня Українська асоціація футболу позбавила стадіон «Україна» право приймати матчі рівня УПЛ. Тож поки команда шукає новий стадіон для домашніх матчів УПЛ. Це може бути й «Арена Львів», хоча до цього керівництво стадіону та клубу не змогли домовитися про оренду.

Ще одна львівська команда «Рух» свій перший матч в сезоні зіграє на виїзді у Харкові проти «Металіст 1925». Ця гра відбудеться в неділю, 25 липня, і розпочнеться о 17:00. Відзначимо, що «Рух» і другий матч в цьому сезоні проведе на виїзді. А вже третій – у Львові. Правда команда пригрозила знятися з чемпіонату, якщо їм не дозволять грати матчі на стадіоні «Україна».

Варто додати, що в календарі першого кола УПЛ вказані дати та початок лише семи матчів з восьми, які мали б відбутися. Ще один матч – це гра за участі київського «Динамо». Їх суперником у першому турі мав стати донецький «Олімпік». Але команда знялася з УПЛ, тож поки невідомо хто їх замінить. І коли, в такому випадку відбудеться матч.

Календар першого туру УПЛ

23 липня, п’ятниця

19:30. Львів – Маріуполь

24 липня, субота

17:00. Верес – Колос

19:30. Шахтар – Інгулець

25 липня, неділя

17:00. Металіст 1925 – Рух

19:30. Зоря – Олександрія

19:30. Десна – Чорноморець

26 липня, понеділок

19:30. Ворскла – Дніпро-1