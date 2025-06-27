Матінка Путін та її діти
Або війна годує0
Від початку злочинної агресії Російської Федерації проти України звучить клич російської пропаганди, що ця війна вигідна українському політичному керівництву. Мовляв, до 2019 року на ній наживався президент Петро Порошенко. А тепер на війні нібито заробляє президент Володимир Зеленський. Лише Владімір Путін, убивця, руки якого по лікоть у крові, брехун і лицемір, «білий і пухнастий», «мироносець», хоче закінчення війни. Після десяти років протистояння з Російською Федерацією вірити в ці жалюгідні, відірвані від реальності вигадки мали б лише «політично упереджені» і «розумово відсталі». Але ні, багато українців досі слухає казки кривавого Путіна і його хунвейбінів без честі і принципів. З ними ще й декілька нікчем, що опинились на чолі окремих держав.
І допоки в когось квітне сліпа віра в дурниці Кремля про мир, режим у Москві дедалі більше переорієнтовується на війну як джерело поповнення бюджету та зростання економіки. На війні тримається російське політичне керівництво, з війни живе велика частина російського суспільства. Їх не обходить смерть людей. Життя там взагалі не є цінністю. «Потужна» і багата на ресурси країна, найбільша й «передова» у світі, не здатна придумати нічого, крім бізнесу на крові і горі мирних людей. Так і «живуть» та іншим не дають.
Мир, який вбиває… Путіна
Як і кожен політичний діяч, президент Російської Федерації хоче мати успіхи. Проте в Путіна із цим не склалося. Він виглядає нікчемою, прикладом того, як не треба розпоряджатися ресурсами, багатством, людським потенціалом. Жалюгідний політичний курс Путіна і його оточення дає на фініші гіркі плоди. Не досягнення, а довгий стіл, за яким сидять родичі «героїв СВО» і дякують «прєзиденту», що він без причини вбиває їхніх синів, чоловіків, батьків, братів… Оскільки збудувати ефективну демократичну систему в Російській Федерації не зуміли і спроби припинили ще в момент розстрілу парламенту Єльциним, перед ними постав інший шлях – авторитаризму і прагматичної експлуатації всіх ресурсів, до яких вони здатні дотягнутися. Складовою цього є і війна.
У березні The Wall Street Journal опублікувала статтю «Для російської економіки мир становить загрозу» (For Russia’s Economy, Peace Poses a Threat). Уже в назві цього тексту більше рації і змісту, ніж у всіх зусиллях Дональда Трампа та його команди для встановлення миру в Україні. Поки Трамп плекав російські наративи й повертав Путіна до світової геополітики, легітимізував його криваві злочини, закінчення війни це ніяк не наближало. А у згаданому тексті речі названо своїми іменами. Мир і відсутність війни – загроза для російської економіки в теперішньому стані. Врешті, не лише для економіки. Для політичної еліти Російської Федерації, політичної системи, для влади й Путіна зокрема. Поки Трамп молов дурниці, що він розуміє друга Владіміра, Путін використав паузу для переозброєння, переміщення військ і планування нових наступальних операцій.
Тому не Трампа і його жалюгідні видавання бажаного за дійсне варто слухати. Не Путіна, який лицемірно бреше – як завжди. Мають значення цифри й економічні показники. Що ж із цифрами в Росії? Дедалі більше заводів там переводять на обслуговування війни. У дослідженні лондонського військово-дослідного інституту Royal United Services Institute (RUSI) фіксується, що на початок 2024 року на ОПК РФ працювало 4,5 млн людей. Серед них – студенти й іммігранти. Не зупиняли цей процес і після обрання Трампа президентом США та початку його імітацій, спрямованих на примирення України й Російської Федерації. Ще трохи і єдине, що продукуватимуть на болотах, будуть шахеди, зброя й «орки». Ніхто там не готується до миру. Їхні очі налиті кров’ю, горять війною і вбивствами. Питання лише в напрямках наступних хвиль агресії.
Процеси загальнодержавного масштабу відображаються і на рівні людей, ангажованості громадян Російської Федерації у війну. Причому в мишоловку, а водночас ще й до геєни огненної, росіяни лізуть самі та ледь не добровільно. Їхню «волю» і нестримне «бажання» визначають переважно не почуття патріотизму й ідеалістичні міркування – який ідеалізм в окупаційній війні імперіалістичного характеру. Усе просто і банально – ідеться про гроші. За підписання контракту передбачені виплати в декілька тисяч і навіть десятків тисяч доларів. Не важко вгадати дії чоловіка з Бурятії чи Дагестану, де місячні зарплати на рівні кількох сотень доларів. Нас дивують жорстокість і звірства російських солдатів, а в Росії їм видають за це премії й особисто нагороджує Путін.
Зазначене не виправдовує і навіть не цілком пояснює злочини російської армії в Україні, Сирії чи в будь-якій іншій точці світу. Проте ця статистика є важливим чинником для розуміння цінностей і світогляду населення Російської Федерації. Того, наскільки ми з ними різні. Їхня влада створила антилюдську систему, і це влаштовує населення. Агресію та вбивства держава живить там через відповідні інформаційні операції, виділяє на це гроші. Злочини російських солдатів благословляють перевертні в рясі, які нічого спільного з християнством не мають – ієрархи Московського патріархату. Люди століттями в ідеологічному полоні московського православ’я, де «авторитети» кажуть про покору владі і її непомильні дії. У їхній системі цінностей людина – ніщо, «гвинтик». Життя людей перетворили на пекло на землі без можливості забезпечення навіть нагальних потреб.
Це запускає відмінні механізми поведінки щодо того, на що очікує людина цивілізована. Патології і психологічні відхилення на рівні російського суспільства можна колекціонувати, а краще – вивчати медично. Вони вже описані представниками так званої «великої літератури», але світ не зрозумів. Між тим війна й агресія – це сутність і стан душі росіян. Їх не обходить життя людей. Головне – видаватися сильними. Це замкнуте коло, де брудне й отруйне джерело війни живить різні категорії населення. Путін не єдиний! Хоча перший у списку – без війни він нікчема. Війна хоча б дає простір для блефу й імітацій.
Левіафан – «двохсотий»
Є гарна метафора, нібито росіяни мають на своїй території всю таблицю Мєндєлєєва в корисних копалинах і рідкісних елементах. Є й не надто гарна дійсність, коли зазначене вище не стало запорукою побудови ефективної економіки й політичної системи, які працювали б на всіх громадян. Наявна там модель працює, але на Путіна й оточення лояльних до нього бізнесменів і політиків. Хоча збої трапляються. Так наші, на жаль, сусіди прийшли до актуальної дійсності. Коли реальний стан справ уже не задовольняє апетитів можновладців. Коли наближається смерть царя і нова смута, а він – нікчема. Тому й пішли росіяни звичним для себе шляхом і годувальницею назвали війну.
Для злочинного угруповання, яке в Росії називають «правітєльство» і «власть», війна стала головним джерелом наповнення бюджету. Щось наче війна годує війну. Ця система працює на вбивства і зло. Без запобіжників. Ставка на смерть, адже мир для Путіна небезпечний. Він не здатен бути лідером людей, які визнали над собою його владу, за мирних обставин. Він не здатен творити й будувати. Йому ввижається, що його недостатньо шанують, зневажають, і шлях до слави й омріяної величі він готовий вистелити трупами росіян. Тому період правління російського диктатора – це постійні війни: Чечня, Грузія, Сирія, Україна...
Через нездатність вирішувати стратегічні питання цивілізовано, на Росії раз по раз вдаються до війни як засобу. Віднедавна – і як до суті. З інструменту досягнення хворобливих мрій і фантазій політиків війну в Російській Федерації перетворили на засіб і спосіб виживання населення. Не здатні цивілізовано керувати підвладними їм активами, Путін і його оточення заробляють на війні, заробляють війною, що, мабуть, визначається й історично. На цьому ґрунтується стійкість Російської Федерації. Цей токсичний вузол мусить бути розрубаний.
Поки Дональд Трамп не має карт і продукує потік безглуздих дурниць, війна триває. Є не так багато варіантів її закінчення. Безпечний для цивілізованого світу – «задвохсотити» потворного Левіафана, що більш відомий, як Російська Федерація. На жаль, до цього досі не дозріли і продовжують заглядати Путіну в очі. Попри все зроблене, заявлене і заплановане режимом кремлівського аятоли.