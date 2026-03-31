Матове скло потребує делікатного догляду, адже його поверхня має шорстку структуру і легко пошкоджується. І неправильне очищення може залишити подряпини або зіпсувати покриття. Pixel Inform розповідає, як очистити матове скло від плям, не пошкодивши його.

Як правильно очищати поверхню?

Перед миттям скло потрібно змочити теплою водою, щоб підготувати його до очищення. Для чищення не рекомендується використовувати жорсткі щітки та хімічні засоби, у складі яких міститься луг.

Для видалення жирних плям підходять різні варіанти:

Хімічні засоби. Перед використанням уважно прочитайте рекомендації виробника. У складі цих засобів містяться компоненти, які доволі ефективно усувають жирні плями. Пароочисник. Гаряча пара чудово розчиняє жирні плями на матовому склі. Після обробки поверхні можна прибрати залишки плям за допомогою звичайної ганчірки. Ацетон. Він допоможе позбутися плям точково. Але щоб не пошкодити поверхню варто діяти обережно та використовувати ватну паличку. Засіб для миття посуду. Він найкраще підходить для свіжих жирних плям.

Щоб на склі не залишалися розводи, обов’язково потрібно обполіскувати поверхню теплою водою.