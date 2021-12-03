Ціна квитків з Одеси до Франківска від 2065 грн в один бік

Авіакомпанія МАУ анонсувала новий сезонний рейс з Одеси до Івано-Франківська. Перевозити пасажирів розпочнуть з 25 грудня. Ціна квитків від 2065 грн в один бік. У вартість включено перевезення багажу та лижного спорядження, повідомила прес-служба МАУ.

Прямі рейси з Одеси в Івано-Франківськ авіакомпанія здійснюватиме раз на тиждень. «У грудні один рейс 25 числа, в січні один рейс в п’ятницю 8, а з 16 січня рейси обслуговуватимуть щонеділі. Виліт з Одеси о 11:55, повернення з Івано-Франківська о 14:10, тривалість польоту – 1:15», – йдеться у повідомленні прес-служби МАУ.

Ціни на квитки стартують від 2065 грн в одному напрямку з багажем з урахуванням усіх зборів. Окрім цього авіакомпанія надає можливість перевезти 1 місце лижного спорядження безкоштовно додатково до норми багажу, що вказана у квитку.

Квитки можна придбати на офіційному сайті flyuia.com, а також на tickets.lowcostavia.com.ua або kiwi.com, де можна відразу порівняти ціни від різних авіакомпаній за одним напрямком.