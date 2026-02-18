Майлі Сайрус зіграла всесвітньо відому попзірку Ханну Монтану

Американська співачка й акторка Майлі Сайрус повернеться до ролі Ханни Монтани в спецвипуску до 20-річчя серіалу. Про це повідомляє The Walt Disney Company.

Прем’єра Hannah Montana 20th Anniversary відбудеться 24 березня на платформі Disney+. Ювілейний випуск знімуть у форматі шоу перед живою аудиторією. У центрі спецвипуску – ексклюзивне інтерв’ю з Майлі Сайрус, яке проведе ведуча подкасту Call Her Daddy Алекс Купер. Розмова буде присвячена створенню образу Ханни Монтани, залаштункам серіалу та його впливу на попкультуру.

Глядачам покажуть раніше неопубліковані архівні матеріали та відтворять знакові декорації серіалу, зокрема вітальню родини Стюартів і знаменитий гардероб Ханни Монтани.

Серіал «Ханна Монтана» виходив на Disney Channel із 2006 року і став світовим феноменом. Він вплинув на попкар’єру Майлі Сайрус, яка зіграла молоду співачку Майлі Стюарт, яка живе зі старшим братом і батьком – автором пісень. Проте її друзі й однокласники не знають, що Майлі веде подвійне життя: вона – всесвітньо відома попзірка Ханна Монтана.