Мая Гоук вийшла заміж за співака Лі Гатсона

Акторка Мая Гоук, відома роллю Робін у популярному серіалі «Дивні дива», вийшла заміж за співака Крістіана Лі Гатсона. Весільну церемонію провели в Нью-Йорку, а на святкуванні помітили батьків акторки – Ітана Гоука та Уму Турман.

Весілля відбулось 14 лютого. Наречена обрала мінімалістичну білу сукню Prada з об’ємною спідницею. На фото та відео, які оприлюднили ЗМІ, видно, що гостями весілля пари стали колеги Маї Гоу за серіалом «Дивні дива», зокрема Фін Вулфгард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлін, Седі Сінк, Наталія Даєр, Чарлі Гітон і Джо Кірі.

Фото з соцмереж

Зазначимо, що Мая Гоук народилася 8 липня 1998 року у родині акторів Ітана Гоука та Уми Турман. Її батьки зустрілися на знімальному майданчику «Гаттаки», одружилися в травні 1998 року і розлучилися у 2005 році.

Як акторка Мая Гоук дебютувала у 2017 році мінісеріалі «Маленькі жінки». У 2019 році з’явилася в третьому сезоні «Дивні дива» в ролі Робін. Також знялася у фільмі «Одного разу в Голлівуді». Паралельно вона розвивала модельну кар’єру й зараз є амбасадоркою Prada.