Реабілітація буде тривалою

Хірургам львівської лікарні св. Пантелеймона вдалося врятувати від ампутації руку 37-річному мешканцю Львівщини, який під час заготівлі дров майже повністю перерізав бензопилою ліве передпліччя. Кінцівка трималася лише на клаптику шкіри і була фактично ампутована. Є надія і на повне відновлення функцій.

Чоловік заготовляв дрова, коли бензопила вислизнула з рук і майже повністю перерізала ліве передпліччя. Дружина допомогла накласти імпровізований джгут із тканини і викликати «швидку». Постраждалого терміново доправили до лікарні і відразу взяли в операційну, повідомили у медзакладі.

У лікарні кажуть, що травма була критичною: повністю пересічені артерії, пошкоджені кістки, сухожилля, м’язи та нерви. Рука фактично трималася лише на шкірі. За порятунок кінцівки взялася велика мультидисциплінарна команда.

Першими свою роботу в операційній виконали ортопеди-травматологи. Вони стабілізували переламані кістки передпліччя за допомогою апарата зовнішньої фіксації. Тоді судинні хірурги взялися відновлювати кровопостачання. Цей етап був вирішальним, адже без циркуляції крові тканини б швидко змертвіли.

«Складність оперативного втручання полягала у відновленні всіх структур і, по суті, самої функції руки. Без відновлення кровопостачання рука була б нежиттєздатною і довелося б її ампутувати. Злагоджена поетапна робота мультидисциплінарної команди дала шанс її зберегти», – каже завідувач відділення судинної хірургії Андрій Мелень.

А тоді хірурги зайнялися вже м’якими тканинами. Аби відновити згинально-розгинальну функції руки, ушили пошкоджені сухожилля і м’язи. А нерви підготували до подальшої операції, яка відбудеться через місяць-два. Завершилося багатоетапне втручання аутодермопластикою, під час якої реконструктивні хірурги закрили дефект власною шкірою пацієнта.

Нині чоловік проходить реабілітацію. Шкірний трансплантат прижився, поступово відновлюється рух пальців. Команді спеціалістів вдалося не лише уникнути ампутації, а й подарувати пацієнтові шанс на відновлення функцій руки.