Знищена російська військова техніка

Міністр оборони Британії Бен Воллес стверджує, що у війні в Україні задіяно 97% усієї армії РФ. При цьому виснаження ворожих військ – на рівні Першої світової війни. Про це пише ВВС.

Говорячи про наступальну стратегію Москви, Воллес заявив, що Росія не змогла зібрати єдину силу, щоби «пробити» оборону України. Скоріше, «ми просто бачили зусилля, спрямовані на просування вперед».

«Якщо 97% російської армії зараз перебувають в Україні, з дуже, дуже високим рівнем відтоку особового складу, потенційно їхня боєздатність знижена на 40%, а майже дві третини танків знищені або розбиті, це має прямий вплив на безпеку Європи», – заявив британський міністр.

За його словами, допомагаючи Україні перемогти Росію в Україні, Захід зміцнює безпеку вдома.

«Я думаю, що те, що робить Росія, намагаючись просуватись уперед, вона робить майже на рівні Першої світової війни, з рівнем виснаження і з показниками успіху, що вимірюються метрами, а не кілометрами», – додав Воллес.

При цьому британський міністр вважає російських лідерів відірваними від реальності. За його словами, російські лідери або «відірвані від реальності», або «не звертають увагу на людське життя».

Нагадаємо, що втрати російської армії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 139770 військових вбитими.