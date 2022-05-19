Найвідоміша світова мережа фастфудів працювала у Росії понад 30 років

Компанія McDonald’s продала весь російський бізнес місцевому бізнесмену Алєксандру Говору. Він керує 25-ма ресторанами мережі у РФ. Про це у четвер, 19 травня, повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з угодою, Алєксандр Говор стане власником усіх 850-ти ресторанів McDonald's у Росії та керуватиме ними під новим брендом. Із 2015 року він працює як франччайзі McDonald's і керує 25 ресторанами в Сибіру.

Після отримання всіх необхідних договорів остаточну угоду підпишуть у найближчі тижні. Договір купівлі-продажу передбачає збереження наявних робочих місць щонайменше на два роки. Суми угоди обидві сторони не розголошують.

«Покупець також погодився профінансувати зарплату співробітників підприємств, які до закриття працюють у 45 регіонах, а також профінансувати наявні зобов’язання перед постачальниками, орендодавцями та комунальні послуги», – йдеться в повідомленні McDonald’s.

Алєксандр Говор – підприємець із Новокузнецька. Його компанія керує 25-ма ресторанами McDonald's у різних містах РФ.

Зазначимо, що McDonald’s вийшов на російський ринок у 1990 році, коли у Москві відкрився перший ресторан мережі. У березні 2022 року, через вторгнення Росії в Україну, компанія McDonald’s тимчасово закрила 850 ресторанів на території РФ, при цьому мережа продовжила платити зарплати для 62 тисяч російських працівників.