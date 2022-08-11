Ресторани мережі McDonald’s перестали працювати з 24 лютого через російське вторгнення

У наступні кілька місяців мережа ресторанів McDonald’s поетапно відкриватиме свої заклади в Україні. Раніше в компанії заявляли, що ресторани мережі не працюватимуть в Україні до кінця війни.

Як повідомили у прес-службі компанії у четвер, 11 серпня, першими відновлять роботу ресторани в Києві та у західних областях України. Однак конкретних термінів та дат відкриття в компанії не називають.

«Ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу. Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище», – ідеться в повідомленні McDonald’s.

Також компанія впровадить розширені процедури і протоколи для підтримки та безпеки працівників і клієнтів.

Нагадаємо, що з 24 лютого усі заклади мережі ресторанів McDonald’s закриті. Компанія передала залишки продуктів міськрадам як гуманітарну допомогу та займається волонтерством. Раніше у McDonald’s заявляли, що не відновлять роботу ресторанів, допоки є загроза атак. Однак у червні CEO компанії в Україні Юлія Бадрітдінова у інтерв’ю Forbes заявила, що компанія готується до відкриття в Україні.