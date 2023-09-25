Усі медичні заклади Львівщини забезпечені генераторами

За прогнозами цьогорічний осінньо-зимовий період не буде легший, ніж торік. Ворог і далі намагатиметься вивезти з ладу важливі об’єкти критичної інфраструктури, зокрема, енергетичну, і ми можемо залишитися без електропостачання на деякий час. Чи готові до такого сценарію медичні заклади Львівщини, які повинні цілодобово надавати невідкладну медичну допомогу? Чи усі медзаклади забезпечені генераторами і пальним до нього? Ці запитання ZAXID.NET адресував в.о. директора департементу охорони здоров’я ЛОДА Наталії Літвінській.

За її словами, медзаклади Львівщині до викликів готові. Всього в області є 153 медичні заклади, з яких 65 – стаціонарні. Усі вони забезпечені генераторами. У деяких великих лікарнях є до 10 генераторів.

«Загалом медичні заклади області мають 655 генераторів. 70% з них область отримала як гуманітарну допомогу і 30% закуплено за державні кошти. Деякі стаціонарні заклади мають декілька генераторів. Скажімо, Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Юрія Липи має 10 генераторів, Львівська обласна клінічна лікарня – 9, дитяча лікарня «Охматдит» –9 (чотири великих і п’ять менших), Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр – 6, Львівська обласна психіатрична лікарня – 29», – каже Наталія Літвінська.

Згідно з вимогами Кабінету міністрів, МОЗ, медичні заклади повинні мати запас бензину на п’ять днів, зокрема, медичні заклади мають укладені договори з АЗС і при першій потребі вони забезпечать їх пальним. Коди виникне ситуація, що не буде електроенергії, окремі АЗС мають генератори, і вони відпускатимуть для медичних закладів бензин цілодобово. Гроші на закупівлю пального медзакладам виділяють з державного бюджету, з бюджетів громад.

Нині на Львівщину мають надійти ще чотири генератори від благодійників. Їх скерують у Мостиська, Судову Вишню, Миколаїв і Новий Яричів.