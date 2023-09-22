Впродовж тижня на Львівщині коронавірус лабораторно підтвердили у 188 хворих

Не дивлясь на доволі теплу погоду, медики фіксують зростання кількості хворих на коронавірус і ГРВІ, які вкладають у ліжка, нерідко й на лікарняні, і дітей, і дорослих. І хоч навесні ВООЗ оголосила про завершення пандемії, коронавірус нікуди не зник. За останній тиждень у порівнянні з попереднім кількість хворих на коронавірус зросла більше, ніж удвічі. Є і кисневозалежні пацієнти, дехто з хворих у реанімації.

Якщо ще тиждень назад на Львівщині було виявлено 72 хворих на коронавірус, то впродовж останнього тижня Covid-19 лабораторно підтвердили вже у 188 хворих. І це при тому, що далеко не всі хворі звернулися по медичну допомогу. Найчастіше зараз хворіють люди віком від 30 до 64 роки.

«Така ситуація не лише на Львівщині, а й в Україні загалом. Якщо позаминулого тижня в Україні було 1200 хворих, то за останній тиждень вже зафіксовано 2128 випадків коронавірусу, 319 хворих госпіталізовано і було три летальних випадки. На Львівщині летальних випадків не було», – повідомила на прес-конференції генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталія Тімко-Іванченко.

За даними досліджень, на Львівщині циркулюють штами коронавірусу «Омікрон», які були торік. Нові штами Covid-19 – «Пірола» і «Ерида», на які зараз масово хворіють жителі США та деяких інших країн світу, на Львівщині наразі не виявлені.

«Пірола» – це різновид «Омікрону», який зазнав близько 30 мутацій. Він дуже заразний. Є дані, що новим штамом заражаються і люди, які вже хворіли на коронавірус, бо імунна пам’ять не є тривалою і цей варіант не бачить попереднього імунного захисту.

За словами Наталії Тімко-Іванченко, єдиний спосіб захисту – вакцинуватися. Тобто, рекомендують отримати дві дози базової вакцини і дві бустерні дози. Першу бустерну дозу слід отримати через п’ять місяць після вакцинації, і другу – через чотири місяці після першої бустерки. Вакцини є і вони безкоштовні.

На Львівщині двома дозами вакциновано 47% мешканців Львівщини, першу бустерну дозу отримали 8%, другу – менше 1%.

Як повідомила ZAXID.NET лікарка-інфекціоністка Львівської обласної інфекційної лікарні Каріна Калайдіна, зараз на лікуванні в лікарні з коронавірусною інфекцією перебуває 13 хворих, серед них є п’ять кисневозалежних пацієнтів і одна пацієнтка перебуває у реанімації. Вік хворих – 40-80 років.

«Нинішній вірус значно швидше провокує запалення легень, ніж той, що був на початку пандемії. Якщо раніше пневмонію виявляли на 7-8 день захворювання, то зараз її фіксують вже на 3-4 день від початку виникнення симптомів», – каже Каріна Калайдіна.

У епідсезоні 2023-2024 будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу

Різного роду віруси, які викликають ГРВІ (аденовіруси, риновіруси, ентеровірус тощо) вже також дають про себе знати, а з похолоданням активізуються ще більше. До них приєднаються і віруси грипу. Згідно з прогнозом ВООЗ, у епідсезоні 2023-2024 будуть циркулювати такі штами вірусів грипу:

вірус грипу A/Victoria/4897/2022(H1N1)pdm09;

вірус грипу A/Darwin/9/2021 (H3N2);

вірус грипу B/Austria/1359417/2021 (лінія B/Victoria);

вірус грипу B/Phuket/3073/2013(лінія B/Yamagata).

Саме ці штами увійшли до складу чотиривалентних вакцин проти грипу, які будуть використовувати в цьому епідсезоні. Вакцина вже починає надходити до аптек Львівщини. Наразі є корейська чотирьохвалентна вакцина Джі сі флю. Вона коштує приблизно 370 грн і її слід купити за власні кошти. Вакцинуватися медики радять , передусім, людям із групи ризику: людям віком 60 років і старше, дітям від 6 місяців, вагітним, людям з хронічними захворюваннями, людям з професійної групи ризику (лікарі, вчителі, військові, журналісти, продавці тощо).