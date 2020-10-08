Фотографії лікарів вивісили у приймальному відділенні ОХМАТДИТу

Лікарі львівської обласної лікарні ОХМАТДИТ сфотографувалися у костюмах популярних героїв мультфільмів та кіно. Фотографії із їхніми зображеннями вивісять на стінах медзакладу. Таку акцію організували до 70-річчя лікарні. Про це повідомила членкиня опікунської ради ОХМАТДИТу Христина Гевко.

Загалом у фотосесії взяли участь 22 працівники лікарні – керівництво і лікарі.

«Ідея цього проекту жила в мені з того часу, як я глибше зрозуміла роботу медиків. В моїй голові одразу постали обрати супергероїв, чарівників. Надлюди, що оберігають, рятують, захищають. Вони можуть не спати й не їсти, вони зберігають спокій і виваженість, щодня приймаючи життєво важливі рішення. Цей образ особливо підсилився у час пандемії, коли ми згадали, чому професія лікаря − це так важливо», – пояснила Христина Гевко у Facebook.

Медики лікарні одягнули на себе костюми героїв, які відомі і улюблені дітьми з книжок, мультиків, кінофільмів і коміксів.

Всі фото Віктора Москалюка

Христина Гевко розповіла ZAXID.NET, що за останні три місяці в лікарні повністю провели ребрендинг, змінили логотип, організували фотосесію для лікарів, створили ролики, провели аудит. Це все відбувалося в межах програми змін опікунської ради ОХМАТДИТ.

Фото з супергероями-медиками вивісили на стінах приймального відділення лікарні. Таку ідею мають намір продовжити у майбутньому.