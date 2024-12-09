У співака Лесика 5 грудня двічі зупинялося серце

Ексучасник гурту Dzidzio, співак та гітарист Лесик (Олег Турко), у якого під час концерту 5 грудня у Львові зупинилося серце, перебуває у реанімації львівської лікарні святого Пантелеймона. Артист пришов до тями, проте його стан медики все ще оцінюють як важкий.

Як розповіли ZAXID.NET в понеділок, 9 грудня, в пресслужбі Першого медоб’єднання Львова, 57-річний артист продовжує лікування у відділенні інтенсивної терапії.

«Його стан залишається важким. Проте в даний час пацієнт у свідомості. Він отримує всю необхідну медичну допомогу для стабілізації життєвих функцій, зокрема, лікування післяреанімаційної хвороби», – розповіли лікарі.

Нагадаємо, у четвер увечері, 5 грудня, під час концерту Наталії Бучинської у Львові раптово знепритомнів 57-річний співак та гітарист Лесик (Олег Турко). У артиста зупинилося серце та він впав просто під час виконання пісні на сцені. Його реанімували медики швидкої допомоги та доправили у важкому стані в лікарню.

Відразу після поступлення у відділення лікарні серце пацієнта знову зупинилось. Лікарям довелось повторно проводити реанімаційні заходи.

Раніше сам Олег Турко повідомляв, що навесні цього року він переніс складну операцію на серці. «10 травня мені зробили досить складну операцію на серці, тому хочу подякувати від щирого(нового) серця надзвичайно крутому кардіохірургу Морозу Володимиру Степановичу та всій його команді за другий шанс на життя», – писав співак у своєму Instagram, зазначивши, що до осені буде на реабілітації, а згодом планує повернутися на сцену.