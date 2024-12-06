57-річний Лесик був гітаристом на концерті Наталії Бучинської

У четвер увечері, 5 грудня, під час концерту Наталії Бучинської у Львові раптово знепритомнів 57-річний гітарист Лесик (Олег Турко). У артиста зупинилося серце, його реанімували медики швидкої допомоги та доправили у важкому стані в лікарню.

Як повідомили друзі артиста, інцидент стався під час концерту Наталії Бучинської у клубі Malevich Concert Arena. Гітаристу Лесику стало погано і він впав прямо на сцені, у нього зупинилося серце. Відповідне відео з концерту з’явилося в мережі.

«Вчора увечері у Малевичі ексмузиканту гурту Дзідзьо Олегові Турко, відомому як Лесик, на сцені раптово зупинилося серце. Реанімаційні дії тривали довше, ніж за протоколом. Зараз він перебуває у важкому стані в одній із лікарень Львова у кардіологічному відділенні у реанімації», – написала Марія Панчишин, зазначивши, що у травні Олег переніс складну операцію на серці.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що отримали одразу два виклики з приводу згаданого інциденту о 20:07 та о 20:12.

Спершу очевидці самостійно почали проводити серцево-легеневу реанімацію артисту. Медики швидкої допомоги, які прибули на місце, продовжили реанімаційні заходи, які виявилися успішними. Пацієнта доправили в лікарню святого Пантелеймона, де його госпіталізували в реанімаційне відділення.

Лесик (Олег Турко) – ексучасник і співзасновник гурту Dzidzio, засновник гуртів «Форте» та Dzidz'off. У березні 2016 року покинув гурт Dzidzio. Згодом власники бренду Dzidzio судилися з Олегом Турком, вже колишнім учасником цього гурту, за порушення авторських прав та виконання пісень.