Пластикові захисні маски прилягають до обличчя нещільно

Захисні маски із прозорого пластику, які дедалі частіше використовують працівники сфери громадського харчування та обслуговування замість звичайних медичних масок, не вважаються засобом індивідуального захисту, повідомив Центр громадського здоров'я МОЗ України.

«Прозорі пластикові захисні маски через особливості своєї конструкції, а саме нещільне прилягання до обличчя, створюють лише ілюзію захисту, бо лише частково закривають обличчя на рівні рота, а тому їх використання наражає на небезпеку і користувача, і оточуючих», – йдеться в повідомленні ЦГЗ в четвер, 28 жовтня.

У ньому наголошується, що такі пластикові маски не належать до засобів індивідуального захисту.

«Вони не можуть замінити використання захисних медичних масок чи захисних щитків», – зазначили у ЦГЗ.

Там закликали використовувати «правильні» маски, які мають закривати рот і ніс, а також продовжувати використовувати їх навіть після отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу.