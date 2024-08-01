У цей день забороняється сваритися, гніватися чи погано говорити про будь-яку людину

Маковія, або Медовий Спас, цьогоріч відзначають 1 серпня. За традиціями, у цей день святять мед, польові та степові квіти, купаються у відкритих водоймах. Але є речі, яких у цей день, за повірʼями, робити не варто.

У цей день забороняється сваритися, гніватися чи погано говорити про будь-яку людину. Shuba пише, що за народними традиціями в цей день не можна: