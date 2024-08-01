Медовий Спас: що в жодному разі не можна робити в цей день
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У цей день забороняється сваритися, гніватися чи погано говорити про будь-яку людину
Маковія, або Медовий Спас, цьогоріч відзначають 1 серпня. За традиціями, у цей день святять мед, польові та степові квіти, купаються у відкритих водоймах. Але є речі, яких у цей день, за повірʼями, робити не варто.
У цей день забороняється сваритися, гніватися чи погано говорити про будь-яку людину. Shuba пише, що за народними традиціями в цей день не можна:
- займатися домашніми справами;
- працювати на полі;
- поратися на городі;
- прати;
- прасувати або шити;
- ображатися самим і ображати інших;
- влаштовувати гучні застілля;
- вживати спиртне;
- освячувати в церкві м'ясо, алкоголь, молочні продукти, матеріальні цінності.
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