У слов'ян була традиція, яка збереглася до сих пір: на Мокрий Спас потрібно було ходити до водойм і купатися в них всією сім'єю

Медовий Спас за новим календарем відзначатимуть цьогоріч 1 серпня. Також цей день називають «Маковія» на честь Семи мучеників братів Маккавеїв, які віддали життя за віру в Христа. Із цього дня починається Успенський піст, який триватиме до Успіння Пресвятої Богородиці.

Що зробити на Спаса

Пасічники в цей день повинні зібрати мед з вуликів і віднести стільники до церкви на освячення, після якого частину залишали собі, а іншу частину дарують священникам, пише УНІАН.

У слов'ян була традиція, яка збереглася до сих пір: на Мокрий Спас, як іноді ще називають це свято, потрібно було ходити до водойм і купатися в них всією сім'єю. Такий ритуал обіцяв міцне здоров'я і благополуччя на весь рік. Після Спаса купатися в річках і озерах вже не можна, бо вода починає зацвітати і стає більш прохолодною.

На Маковія господині здавна збирали мак, освячували його в церкві і готували з нього булочки або пироги. Зараз ця традиція також є, мак можна купити в магазині, від цього суть обряду не зміниться.

Медовий Спас для православних віруючих – це привід сходити до церкви, зібратися вдома всією сім'єю і приготувати святкову вечерю. За столом зазвичай читають молитви і дякують Богові, а потім кожен член сім'ї повинен загадати бажання і з'їсти ложку меду. Вважається, що тоді все, що ви задумали, обов'язково збудеться.