У Мексиці відхилили прохання заарештувати Владіміра Путіна

Чинний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відхилив запит України на арешт російського президента Владіміра Путіна, якщо той прибуде на інавгурацію нової президентки країни, яка надіслала йому запрошення. Раніше, 7 серпня, Україна звернулася до Мексики із проханням заарештували главу країни-агресора відповідно до ордера на арешт, виданим Міжнародним кримінальним судом.

За даними Reuters, Андрес Мануель Лопес Обрадор не погодився заарештувати Владіміра Путіна, якого запросили на інавгурацію союзниці Обрадора, Клаудії Шейнбаум. Інавгурація, куди може прибути Владімір Путін, відбудеться 10 жовтня.

«Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить», – заявив президент Мексики.

Зазначимо, Мексика є підписантом Римського статуту та визнає юрисдикцію МКС, який видав ордер на арешт Путіна. У посольстві України в Мексиці повідомило, що країна має виконати орден на арешт, якщо він все ж приїде на інавгурацію Шейнбаум.

Нагадаємо, напередодні, 8 серпня, Клаудія Шейнбум надіслала запрошення на свою інавгурацію низці представників країн, зокрема і російському президенту Владіміру Путіну. До слова, на інавгурацію нової президентки Мексики запросили і Володимира Зеленського. Рішення запросити Путіна у Мексиці аргументували розсилкою запрошень лідерам усіх країн, з якими Мексика має дипломатичні відносини.

У посольстві України в Мексиці нагадали, що Путін є воєнним злочинцем та має ордер на арешт МКС за підозрою у викраденні та насильницькому переміщенні українських дітей до Росії. Посольство закликало мексиканську владу дотриматися Римського статуту та заарештувати Путіна. Того ж дня до Мексики звернулася Єврокомісія, яка заявила про обов’язок країни заарештувати російського президента в разі його візиту на інавгурацію.