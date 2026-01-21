Завдяки своїй структурі губка нагадує м’який «ластик», який стирає весь бруд, жир та свіжі плями

Меламінова губка – це недорогий домашній інструмент, який може значно полегшити прибирання завдяки своїй структурі. Вона ефективно видаляє бруд, жир та плями навіть без використання засобів для чищення. ТСН розповідає, як можна використовувати меламінову губку під час прибирання.

Завдяки своїй структурі губка нагадує м’яку гумку, яка стирає весь бруд, жир та свіжі плями. Проте перед початком роботи з брудом її потрібно змочити в холодній воді. Важливо зазначити, що під час роботи меламін поступово стирається, тому рекомендується використовувати рукавички, щоб захистити шкіру. Дехто також побоюється токсичності матеріалу, але за правильного використання він безпечний. Проте губки завжди варто тримати якомога далі від дітей та тварин.

Особливо зручно застосовувати меламінову губку для взуття. Вона швидко очищає брудну підошву до первісного вигляду, і чудово підходить для дитячого взуття, адже її можна порізати на менші шматочки, щоб полегшити процес очищення.

Так само легко губка прибирає плями від маркерів та ручок на світлих шпалерах: свіжі малюнки зникають за секунди.

Губка також чудово очищає матраци. Багато сучасних моделей мають поверхню, яку «чіпляють» звичайні губки, залишаючи затяжки. Меламін працює обережно, не пошкоджуючи тканину, і часто однієї губки вистачає для всього матраца.

На кухні меламінова губка теж незамінна. Вона легко відтирає липкі забруднення, засохлий жир та інші плями на фасадах та поверхнях. Рельєфні поверхні можуть потребувати трохи більше часу, ніж гладкі.

На підвіконнях губка ефективно видаляє жовті сліди від дощу, а на лінолеумі – чорні смуги від взуття. У ванній кімнаті губка швидко повертає блиск кранам, раковині та плитці. А під час очищення дзеркал створює ефект, що зменшує запотівання.