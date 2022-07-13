Військова техніка російських загарбників у Мелітополі

У Мелітополі Запорізької області російські окупанти готуються до ведення бойових дій, заявив у середу, 13 липня, міський голова Іван Федоров.

За його словами, які цитує УНІАН, про підготовку до боїв свідчать дії колаборантів. Наприклад, 12 липня призначений окупаційною адміністрацією керівник міського департаменту охорони здоров’я зібрав нараду і доручив закладам охорони здоров’я підготувати запас їжі, води та заклеїти вікна.

Також Федоров розповів, що окупанти вирішили не випускати людей із міста. «Вони збирають людей на блокпостах, щоб прикрити перегрупування своїх військ», – сказав Федоров.

Водночас, за його словами, у місті залишаються близько 70 тис. жителів.

Нагадаємо, нещодавно міністерка реінтеграції Ірина Верещук закликала жителів окупованих територій півдня України евакуюватися у зв’язку з планованим контрнаступом ЗСУ, який супроводжуватиметься важкими боями.