Ростислав Сліпець із 2010 року є міським головою Буська

Міський голова Буська та очільник територіальної громади Ростислав Сліпець оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ростислав Сліпець отримав 687 тис. грн зарплати у Буській міськради, його дружина Наталія декларує 191 тис. грн зарплати у головному управлінні ДПС у Львівській області, а донька вказала стипендію від ЛНУ імені Івана Франка.

Ростислав Сліпець декларує дві земельні ділянки та житловий будинок у Буську (228,8 м2), вказану нерухомість посадовець набув ще понад 10 років тому. Із 2019 року Ростислав Сліпець їздить на авто Fiat Fiorino (2015 року випуску), а також є власником авто ВАЗ 2121 (1983 року випуску).

48-річний Ростислав Сліпець із 2010 року є міським головою Буська, на виборах у 2020 році він став також головою Буської ОТГ. Він висувався від ВО «Батьківщина».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.