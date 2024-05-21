Мер Буська Ростислав Сліпець оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Міський голова Буська та очільник територіальної громади Ростислав Сліпець оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Ростислав Сліпець отримав 687 тис. грн зарплати у Буській міськради, його дружина Наталія декларує 191 тис. грн зарплати у головному управлінні ДПС у Львівській області, а донька вказала стипендію від ЛНУ імені Івана Франка.
Ростислав Сліпець декларує дві земельні ділянки та житловий будинок у Буську (228,8 м2), вказану нерухомість посадовець набув ще понад 10 років тому. Із 2019 року Ростислав Сліпець їздить на авто Fiat Fiorino (2015 року випуску), а також є власником авто ВАЗ 2121 (1983 року випуску).
48-річний Ростислав Сліпець із 2010 року є міським головою Буська, на виборах у 2020 році він став також головою Буської ОТГ. Він висувався від ВО «Батьківщина».
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.