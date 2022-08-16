Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що місту необхідно готуватися до зими і дав доручення облаштувати у Франківську пункти обігріву. За його словами, у першу чергу, такі пункти мають організувати при закладах освіти у всіх мікрорайонах. Також місто планує закупити генератори для опалення пунктів обігріву.

Про необхідність облаштування пунктів обігріву в Івано-Франківську мер Руслан Марцінків повідомив у вівторок, 16 серпня. Зокрема, міський голова наголосив, що місту наразі необхідно готуватись до зими, оскільки можуть виникнути проблеми з газом. У різних районах Івано-Франківська планують облаштувати пункти обігріву.

«Дав доручення опрацювати питання створення так званих пунктів обігріву. Найперше опрацювати питання створення таких пунктів при закладах освіти. Перевірити напругу електромереж, закупити генератори для того, щоб у разі потреби відкрити пункти обігріву», — зазначив Руслан Марцінків.

Також міський голова зазначив, що пункти обігріву необхідні місту через те, що взимку можуть виникнути проблеми з газом і буде велике навантаження на електричні мережі через масове використання електричних обігрівачів. Для уникнення цієї проблеми, місто планує закупити генератори. У всіх мікрорайонах Івано-Франківська визначать заклади, де будуть облаштовані пункти обігріву.