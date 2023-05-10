Цими днями Львів приймає дводенну конференцію «Угода мерів в Україні: працюємо разом над зеленим відновленням»

Учасники конференції «Угода мерів в Україні: працюємо разом над зеленим відновленням», яка триває цими днями у Львові, відреагували оплесками на слова Андрія Садового про те, що президент не підписав скандальний законопроект 5655.

Як інформує прес-служба Львівської міськради, 11-12 травня у Львові відбувається конференція «Угода мерів в Україні: працюємо разом над зеленим відновленням». Подія зібрала представників центральних органів влади, громад та асоціацій органів місцевого самоврядування. В режимі онлайн долучилися і представники інституцій Європейського Союзу.

Мер Львова наголосив, що наша майбутня перемога має дві складові: перша – деокупація усіх наших територій, а друга – післявоєнна перебудова України. І громади повинні бути ініціативними та самі знаходити варіанти вирішення різних проблем. І тут дуже важливо запровадити таку практику: перш, ніж ухвалювати ті чи інші закони, що стосуються місцевого самоврядування, погоджувати їх з громадами. Обговорювати та спільно напрацьовувати такі законопроекти мали б на круглих столах за участі представників громад, уряду, Верховної Ради. Мер Львова застеріг від прийняття сьогодні законів, які ділять суспільство. Натомість, подякував президенту за те, що він не підтримав законопроект 5655, який міг призвести до хаотичної неконтрольованої забудови українських міст. Учасники конференції оплесками подякували главі держави за те, що він не підписав цей закон, який є шкідливим для громад і для містобудування в Україні.

«Знаєте, що зірвало овації присутніх мерів? Я подякував президенту за те, що він не підтримав законопроект 5655, який може призвести до хаотичної неконтрольованої забудови українських міст. З реакції аудиторії зрозуміло, що вдячний за це не лише я, але й сотні міських голів», – написав мер Львова Андрій Садовий на своїй Facebook-сторінці.

Фото ЛМР

Андрій Садовий також додав, що у післявоєнній відбудові України питання стимулювання розвитку зеленої енергії, зменшення кількості шкідливих викидів має бути одним з ключових.

«Понад 11 тисяч представників місцевого самоврядування з 55 країн світу об’єднались, щоб стимулювати розвиток зеленої енергії та зменшення кількості шкідливих викидів. У нас зараз війна і такі ініціативи можуть здаватись другорядними. Але насправді це важливо, бо вже сьогодні треба думати і планувати майбутнє», - наголосив мер Львова Андрій Садовий.

Довідка:

«Угода мерів» – наймасштабніший у світі рух щодо збереження клімату та енергії на місцевому рівні. Ця європейська ініціатива об'єднує тисячі місцевих органів влади, які добровільно взяли на себе зобов'язання по досягненню кліматичних і енергетичних цілей ЄС. Підписанти зобов'язуються вжити заходів для досягнення мети щодо скорочення викидів парникових газів щонайменше на 35% до 2030 року та адаптації до наслідків зміни клімату. Львів був одним з перших українських міст, яке у 2009 р. приєдналося до «Угоди мерів» та успішно виконало свої зобов’язання - до 2020 року скоротило викид СО2 на 20,3%.