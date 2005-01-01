Мер Львова повідомив вимоги до учасників тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу

Львівський міський голова Андрій Садовий заявив про старт кваліфікаційного відбору учасників тендеру на будівництво сміттєпереробного заводу. За його словами, цей етап необхідний для того, аби участь у тендері взяли досвідчені компанії.

«На сайті European Bank for Reconstruction and Development стартував кваліфікаційний відбір учасників на тендер з будівництва першого в Україні сучасного сміттєпереробного заводу. Такий етап необхідний, аби в тендері змагались лише ті компанії, які відповідатимуть наступним вимогам: середній річний оборот не менш 38 млн євро; мінімум два реалізовані проекти такого масштабу; реалізовані проекти повинні бути в експлуатації щонайменше два роки», – написав Андрій Садовий.

Заявки на кваліфікацію приймаються до 9 липня, після чого оголосять тендер, а після вибору найкращої пропозиції має початися будівництво заводу. За словами мера, це станеться ще цього року.

Додамо, що 1 червня Львів отримав 35 млн євро на будівництво сміттєпереробного заводу, проект якого виготовляє ТОВ «Інститут проектування "Комфортбуд"». Сміттєпереробний завод планують збудувати поблизу очисних споруд «Львівводоканалу» на вул. Пластовій. Очікується, що він перероблятиме близько 65% всіх відходів.

Львівський сміттєпереробний комплекс складатиметься із двох основних частин – механічної та біологічної. Перша – це по суті спеціальні сита, що розділятимуть відходи на дрібну фракцію (здебільшого органічні відходи) та неорганічні відходи. Після цього дрібна фракція потраплятиме на компостування, а неорганічні відходи – на сортувальну лінію, де відбуватиметься ручний відбір вторсировини. Після відбору вторсировини та компостування може залишатись залишок, який після додаткової обробки відправлятиметься на полігон. У другій частині, біологічній, яка розташовуватиметься в іншому приміщенні, відбуватиметься компостування органічної фракції відходів у спеціальних тунелях.