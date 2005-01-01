У Дрогобичі планують збудувати сміттєпереробний завод на території міста

Дрогобицька міська рада оголосила конкурс щодо подання пропозицій на будівництво сміттєпереробного заводу чи іншого комплексу з утилізації сміття, який зведуть на околиці міста. Про це йдеться у повідомленні міськради 11 червня.

Сміттєпереробний комплекс хочуть облаштувати на вул. Гайдамацькій у Дрогобичі на ділянці, площею 1 га. Пропозиції щодо того, яким має бути майбутній комплекс, можна надсилати до 20 червня у департамент міського господарства Дрогобицької міськради.

Зазначимо, що у Дрогобичі уже кілька місяців є проблема з вивозом сміття. Через відмову локальних полігонів приймати сміття з Дрогобича, місто, за словами мера Тараса Кучми, опинилось один на один з цією проблемою.

Додамо, що згідно з інвестиційним конкурсом, який проводила Львівська ОДА, поблизу Дрогобича у селі Брониця мають звести сміттєпереробний комплекс. Наміри про плани інвестора ЛОДА оприлюднила ще у січні 2018 року, однак відтоді жодних кроків з їх реалізації не було.

Нагадаємо, що у Львові сміттєпереробний завод також зведуть на території міста, у Личаківському районі. Завод з механіко-біологічної переробки сміття планують звести за кошти ЄБРР, а саме будівництво розпочати у 2018 році. Раніше ZAXID.NET детально описав як працюватиме майбутній завод.