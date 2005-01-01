Мер Львова привітав римо-католицьку громаду міста з Воскресінням Христовим

До спільної молитви долучився міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною

У суботу, 31 березня, в Катедральному Соборі відбулась Св. Меса Великоднього надвечір’я (Великодньої вігілії). До спільної молитви долучився міський голова Львова Андрій Садовий з дружиною Катериною. Мер привітав римо-католицьку громаду міста зі святом Христового Воскресіння та побажав миру і Божої ласки. Про це інформує прес-служба ЛМР.

«Яким би не був темний час, завжди прийде світанок. Воскресінням Христа Бог показує свою велику любов до кожного з нас. Ідучи своєю дорогою, часто ми маємо біль, ми бачимо несправедливість, різні спокуси, але якщо з нами Бог, то завжди буде любов, завжди буде Воскресіння. Якою би не була ця дорога і що у нас не було б на серці, Бог завжди просить нас, щоб ми були милосердними, щоб ми були добрими християнами. Тут між нами панує особлива атмосфера, ми відкрили свої серця, наповнили їх великою любов’ю. Маю прохання: виходячи з храму, ідучи додому, спілкуючись з рідними, тримаймо цю любов, ділімось любов’ю, не забуваймо про тих, кому важче. Ми мусимо їм допомогти, ми мусимо бути людьми і Божими дітьми. Бажаю багато любові і багато добра», - сказав Андрій Садовий, міський голова Львова.