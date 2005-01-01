До Великодня у Львові проводитимуть безкоштовні уроки з розпису писанок

СуспільствоНазарій Тузяк, 21 березня2421

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До Великодня у Львові проводитимуть безкоштовні уроки з розпису писанок
Уроки з писанкарства у дитячих клубах Львова триватимуть до 6 квітня

У львівських дитячих клубах до Великодня триватимуть безкоштовні уроки з розпису писанок. Перелік дитячих клубів та години навчання у середу, 21 березня, опублікувала прес-служба Львівської міськради.

«Педагоги-організатори в кожному мистецькому клубі районів міста навчатимуть дітей традиційному розпису писанок. Значна увага приділятиметься вивченню регіональних орнаментів. Навчання супроводжуватиметься розповідями про звичаї і традиції святкування Великодня», – йдеться у повідомленні Львівської міськради.

Час проведення майстер-класів з писанкарства у дитячих клубах Львова

Заняття у школі писанкарства є безкоштовними, однак дітям при собі потрібно мати необхідні для виготовлення писанок матеріали.

Зазначимо, Великдень цього року припадає на неділю, 8 квітня.

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