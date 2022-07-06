Мер Рівного Олександр Третяк анонсував безплатну роздачу солі у місті. За його словами, Рівне отримало близько 120 тонн солі від світової продовольчої програми World Food Program. Кому саме її даватимуть та в якій кількості, поки точно невідомо. Наразі міськрада пропрацьовує алгоритми роздачі, щоб створити якомога менше черг.

Безплатну роздачу солі Олександр Третяк анонсував у вівторок, 5 липня, повідомляє «Суспільне». Зі слів мера, йдеться про підтримку від World Food Program, це світова продовольча програма з питань надання харчової допомоги від ООН.

«Пам'ятаєте, була криза щодо солі. Відповідно, я залучив у місто 120 тонн солі. Це якщо по кілограму роздати, то це 120 тисяч мешканців отримають безкоштовну сіль. Днями ми будемо її розповсюджувати, оголосимо ті місця, де можна буде отримати сіль», – зазначив Олександр Третяк.

Як пояснили журналістам у прес-службі міськради, станом на 5 липня ще пропрацьовують алгоритм роздачі, щоб процес був прозорий і зручний для жителів. Моменти із чергами, які виникали під час роздачі борошна від ООН, також мають врахувати.

Нагадаємо, у Рівному наприкінці травня роздавали борошно для малозахищених верств населення. Тоді від ООН надійшло близько 1,2 тис. тонн борошна, їх розподілили між різними районами області. На деяких пунктах роздачі утворились великі черги, в яких люди стояли по декілька годин.

Зазначимо, що наприкінці квітня через російські обстріли зупинився найбільший виробник солі в Європі «Артемсіль». Через це ціни на продукцію різко зросли, а подекуди сіль взагалі було складно купити.