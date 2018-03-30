Мер Стебника заявив про необхідність визнання міста зоною екологічного лиха

Оголосити Стебник місцем надзвичайної екологічної ситуації мер хоче через карстові обвали, що трапились торік

Міський голова міста Стебник (Дрогобицький район) Петро Старосольський заявив про необхідність визнати місто зоною надзвичайної екологічної ситуації через карстові обвали, що трапились торік. Як повідомляє видання «Львівський портал», про це він повідомив під час засідання Регіонального відділення Асоціації міст України у Львові.

«Я вважаю, що Стебник варто визнати зоною екологічного лиха через ті провали. Але віце-прем’єр Кубів приїхав і почав мені розказувати, мовляв, цього не можуть зробити, бо не було людських жертв», – цитує мера видання.

Петро Старосольський зазначив, що звертався стосовно оголошення Стебника зоною екологічного лиха до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Є ж резервний фонд держави. Це ж надзвичайна ситуація, але її ніхто не хоче визнавати. В обласній адміністрації мене чути не хочуть… Куди б не звертався – йдуть відписки. Якщо провалиться перший рудник – півміста піде під землю», – переконаний він.

Додамо, що запровадження зони надзвичайної екологічної ситуації передбачає виділення державою або органами місцевого самоврядування додаткових коштів для нормалізації екологічного стану та відшкодування нанесених збитків.

Станом на 2013 рік у Стебнику проживало близько 21 тис. мешканців.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що проект консервації рудника «Полімінералу» на Дрогобиччині виготовить німецьке підприємство «K-UTEC». Зараз у компанії проводять аналітичний аналіз наданих матеріалів та готує пропозицію для укладання договору з ПАТ «Стебницьке ГХП «Полімінерал» щодо розробки концепції та нового проекту консервації рудника №2 і рекультивації порушень земель. Цей проект мають розробити орієнтовно до липня 2018 року.

Нагадаємо, у ніч на 30 вересня 2017 року внаслідок землетрусу поблизу Дрогобича та Трускавця на Львівщині утворилося провалля діаметром 300 метрів та глибиною до 50 метрів. У зоні недіючих розробок «Полімінералу» над старою карстовою пустотою обвалилося склепіння.

Відтак актуалізувалася потреба у консервації рудника №2 «Полімінералу» та потреба у перенесенні водогону, ліній електропередач та будівництві ділянки дороги в обхід аварійної ділянки.

За даними ФДМУ, теперішнім інвестором ПАТ «Стебницьке гірничо-хімічне підприємство «Полімінерал» є ТзОВ «Зорема Вест», кінцевим бенефіціаром якого є Олег Бахматюк. Також цього року Фонд держмайна виставив на приватизацію 6,37% державних акцій «Полімінералу».