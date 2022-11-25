Мер Тернополя Сергій Надал закликав містян, які мають родичів у селі, спланувати варіант тимчасового переїзду. Йдеться про тих тернополян, у яких є можливість перебратись в приватні будинки з пічним опаленням. Водночас для тих, хто залишатиметься у місті на зиму, активно готують пункти обігріву, де можна буде зігрітись, зарядити гаджети та навіть переночувати.

Сергій Надал звернувся до мешканців Тернополя у четвер, 25 листопада. Він зазначив, що на випадок тривалого вимкнення електроенергії міськрада готує пункти обігріву в навчальних закладах міста. Там будуть генератори, доступ до інтернету та біотуалети, також можна буде набрати питної води, зарядити телефони та скористатись польовою кухнею.

Водночас він закликав тих людей, які мають родичів у селі, спланувати тимчасовий переїзд. «Якщо у вас є родичі в селі, а їх будинки обладнані пічним опаленням, сплануйте варіант тимчасового переїзду. Знайте, ми підтримаємо одне одного і переможемо. А кожна випалена ввечері свічка – за упокій ворога», – зазначив він.

Раніше з подібним закликом до містян звертався мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Він попередив, що людям буде складно виживати взимку у багатоквартирних будинках, тож закликав виїхати до знайомих, які мають пічне опалення.

Додамо, що в середу, 23 листопада, росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Внаслідок ударів більша частина країни залишилась без електропостачання. Станом на ранок 25 листопада «Тернопільобленерго» повідомило, що в області не діють графіки погодинного відключення електроенергії, оскільки вимикати електрику доводиться в екстреному аварійному режимі.