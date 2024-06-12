Ярослав Ройко із 2010 року є міським головою Великих Мостів

Міський голова Великих Мостів та очільник місцевої громади Ярослав Ройко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ярослав Ройко отримав 614 тис. грн зарплати у Великомостівській міськраді та 71 тис. грн пенсії. Посадовець проживає разом із дружиною та тещею і декларує також їхні пенсії.

У міського голови немає власної нерухомості, житловий будинок (69 м2) та дві земельні ділянки у Великих Мостах належать його дружині Галині Ройко. У 2022 році Ярослав Ройко став власником авто Renault Duster (2022 року випуску) вартістю 479 тис. грн, він також є власником авто ВАЗ 21099 (2006 року випуску). Перед купівлею авто у 2022 році посадовець взяв кредит у банку.

66-річний уродженець Соснівки Ярослав Ройко із 2010 року є міським головою Великих Мостів, а із 2017 року також очолює Великомостівську ОТГ.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.