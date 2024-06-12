Мер Великих Мостів Ярослав Ройко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Міський голова Великих Мостів та очільник місцевої громади Ярослав Ройко оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Ярослав Ройко отримав 614 тис. грн зарплати у Великомостівській міськраді та 71 тис. грн пенсії. Посадовець проживає разом із дружиною та тещею і декларує також їхні пенсії.
У міського голови немає власної нерухомості, житловий будинок (69 м2) та дві земельні ділянки у Великих Мостах належать його дружині Галині Ройко. У 2022 році Ярослав Ройко став власником авто Renault Duster (2022 року випуску) вартістю 479 тис. грн, він також є власником авто ВАЗ 21099 (2006 року випуску). Перед купівлею авто у 2022 році посадовець взяв кредит у банку.
66-річний уродженець Соснівки Ярослав Ройко із 2010 року є міським головою Великих Мостів, а із 2017 року також очолює Великомостівську ОТГ.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.