55-річний Роман Гринус вдруге обраний міським головою Бібрки у 2020 році

Міський голова Бібрки Роман Гринус оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Роман Гринус отримав 639 тис. грн зарплати від Бібрської міськради, його дружина Оксана вказує 234 тис. грн зарплати від відділу освіти цієї міськради. Заощадження подружжя зберігає готівкою, загальна сума становить понад 240 тис. грн.

Роман Гринус є власником житлового будинку (113 м2) та чотирьох земельних ділянок у Бібрці. Протягом останніх років посадовець не купував нової нерухомості. У його власності є два вантажних авто: Volkswagen Crafter (2009 року випуску) та Renault Master (2005 року випуску). Оксана Гринус із 2022 року є власницею авто Hyundai Santa FE (2017 року випуску).

55-річний Роман Гринус вдруге обраний міським головою Бібрки у 2020 році, йшов на вибори як самовисуванець. У 2024 році поліція зупинила посадовця п’яним за кермом автомобіля Hyundai, згодом суд оштрафував його на 17 тис. грн з річною забороною керувати транспортними засобами. Скасувати постанову у апеляційному суді Роману Гринусу не вдалось.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.