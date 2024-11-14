Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) затримало мера Вроцлава Яцека Сутрика

Центральне антикорупційне бюро Польщі (CBA) затримало мера Вроцлава Яцека Сутрика [Jacek Sutryk] у справі про торгівлю дипломами у приватному Варшавському університеті бізнесу та прикладних наук (Collegium Humanum). Про це у четвер, 14 листопада, повідомили польську ЗМІ, зокрема RMF FM. Раніше у цій же справі затримали трьох викладачок з Одеси, які намагалися купити 60 дипломів варшавського ВНЗ.

«Сьогодні вранці у справі про підозри у злочинах і порушеннях в Collegium Humanum агенти CBA за наказом прокурора затримали мера Вроцлава. Після завершення процесуальних дій його доставили до місцевого відділу Національної прокуратури в Катовіце», – повідомив у соцмережі Х речник Міністерства внутрішніх справ Польщі Яцек Добжинський.

За даним журналіста RMF FM, причиною затримання Яцека Сутрика стала ймовірна купівля диплома. Справу розслідують за статтею про підробку документів, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Як зазначає польський сайт новин Money.pl, спочатку в мерії Вроцлава не коментували затримання Яцека Сутрика. Однак близько 15:00 там підтвердили цю інформацію, зазначивши, що міського голову затримали у справі про порушення в університеті Collegium Humanum, яка триває вже кілька місяців. Там також повідомили, що на час відсутності мера його обов'язки виконуватиме заступник.

«Мерія Вроцлава продовжує працювати та виконує свої щоденні завдання. У разі відсутності мера Вроцлава рішення щодо функціонування міста приймає перший заступник, тобто віцемер Ренат Грановський», – повідомили у мерії Вроцлава.

Польські журналісти зазначають, що Collegium Humanum – це приватний університет, який був заснований у Варшаві, але пізніше створив філії в інших містах. Дипломи ВНЗ, серед іншого, дозволяють претендувати на посади у державних органах. Серед випускників Collegium Humanum – політики, президенти та члени правлінь компаній Держказначейства, офіцери та військове керівництво.

Як повідомляють польські ЗМІ, мер Вроцлава Яцек Сутрик також має диплом Collegium Humanum. Під час кампанії на останніх виборах до органів місцевого самоврядування Яцек Сутрик запевняв, що дійсно навчався в університеті і тому отримав диплом. Як доказ він опублікував квитанцію про оплату навчання.

«Я заплатив за навчання зі своєї кишені, а також склав іспит», – заявляв Яцек Сутрик.

За словами речника МВС Польщі, наразі у справі про продаж дипломів у приватному варшавському університеті правоохоронці затримали 28 людей, загалом їм висунули 150 звинувачень.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало трьох викладачок з Одеси, які намагалися купити в нового ректора університету 60 дипломів за 40 тис. доларів.

Раніше Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало сімох керівників університету, серед яких колишній ректор Павло Чех. Вони у співпраці з університетами, які не мали права присуджувати наукові ступені, продавали дешеві дипломи. Повідомлялось, що попереднього ректора ВНЗ помістили під варту за понад 70 звинуваченнями.