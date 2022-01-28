Mercedes-Benz G-Class

У Mercedes-Benz G-класу все гаразд. Минулий рік він закрив у великому плюсі: культовий позашляховик розійшовся тиражем у 41 174 екземпляри – це найкращий результат з моменту запуску оригінальної моделі W460 у 1979 році. Рік, що настав, обіцяє бути ще краще, але щоб підтримувати високий купівельний попит, потрібні оновлення.

Фотошпигуни застали рестайлінговий позашляховик на зимових випробуваннях. Він був покритий камуфляжною плівкою спереду та ззаду, а двері повністю відкриті. Судячи з горизонтальних планок решітки радіатора, перед нами модифікація G550. Вентиляційні отвори по кутах бампера здаються більшими, ніж у поточної моделі, а капот ніби позбавлений невеликої опуклості посередині.

Скоріш за все двері залишиться такими самими, а ось передня та задня частина - зміниться

Розширювачі крил мають гостріші кути, а на кормі нічого не змінилося. У всякому разі, знайти розбіжності поки що важко, але сюди напрошується новий бампер. До салону фотошпигунам заглянути не вдалося, але чекайте, що в ньому з'явиться остання версія фірмової інформаційно-розважальної системи MBUX. Разом із цим можуть збільшити діагональ екранів.

Про терміни виходу поки що говорити рано, адже поточний «Гелік» вийшов лише 2018 року. А ще до дебюту готують версію із портальними осями. Такий усюдиход, крім гігантського кліренсу і 22-дюймових дисків, буде мати багажник на даху, додаткову світлотехніку, розширену колію і захист днища.