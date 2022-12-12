Мерія Івано-Франківська надаватиме генератори підприємцям, які облаштують пункти обігріву та набору води. Раніше міський голова Франківська Руслан Марцінків заявляв, що мерія надасть у користування генератори для тих ОСББ, які належно облаштують укриття у підвалах будинків.

Про надання генераторів у користування підприємцям повідомило франківське видання «Фіртка» з посиланням на слова міського голови Руслана Марцінківа.

«Підприємці, які у своїх приміщеннях зроблять такі пункти обігріву, як і голови ОСББ та інші, отримають від нас генератор. Не в подарунок, але в користування на певний період. Одна вимога – це має бути доступно для людей», – сказав Руслан Марцінків.

Також міський голова Івано-Франківська додав, що мері веде перемовини із великими супермаркетами, гіпермаркетами та мережами магазинів про те, щоб мешканцям міста дозволяли туди прийти, погрітися і попити чаю.

Нагадаємо, 7 листопада, мерія Франківська оголосила про надання генераторів у користування для усіх будинків, в яких добре облаштують укриття і бомбосховища в підвалах. Генератори надаватимуть ОСББ чи управляючим компаніям будинки. Разом з тим Руслан Марцінків наголошував, що йдеться про надзвичайні ситуації, коли використання генераторів буде необхідне.