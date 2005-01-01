Мерія Івано-Франківська передумала затверджувати новий міський логотип

Виконком Івано-Франківської міськради відмовився затверджувати новий логотип міста, який переміг в онлайн-голосуванні і який напередодні поширила прес-служба міського голови. Таке рішення стало відповіддю на обурення новим логотипом і кепкування з нього в соцмережах.

Нагадаємо, за логотип-переможець проголосували 419 франківців. Проект логотипу мала затвердити сесія міської ради. Але після кепкування користувачів соцмереж з обраного логотипу та висміювання його у Вікіпедії, у мерії вирішили не виносити проект рішення на сесію ради, повідомило місцеве видання «Курс».

Логотип, який переміг у голосуванні

Ситуацію, що склалась навколо можливого візуального стилю, прокоментував заступник міського голови з економічних питань Богдан Білик, якого процитувала прес-служба виконкому. Він зазначив, що обраний мешканцями макет не є остаточним. Крім того, через обмеженість поданих пропозицій і малу кількість учасників голосування такий знак не виноситимуть на прийняття міською радою як офіційний логотип міста.

«Ми хотіли спробувати залучити громадськість до створення візуального стилю. Так відділ міжнародних зв’язків, туризму та промоції запропонував варіанти вже знайомого логотипу на голосування. Проте жоден з них, навіть переможець, не задовільняє очікування громади та міської ради щодо офіційного логотипу Івано-Франківська», – зауважив Білик.

Після такого експерименту справу брендингу міська рада довірить професіоналам.

Слід зазначити, що в рамках реалізації українсько-канадського проекту ПРОМІС триває розробка маркетингової стратегії міста. Івано-Франківськ є одним з міст, якому ПРОМІС готовий профінансувати брендинг міста.