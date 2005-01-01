В Івано-Франківську обрали офіційний логотип міста

Тепер новий логотип пропонують затвердити на сесії міської ради

За результатами громадського голосування, в Івано-Франківську обрали логотип міста. Про це 16 січня повідомила прес-служба виконкому Івано-Франківської міської ради.

Ініціатива обрати новий логотип міста належала мерії Івано-Франківська. Голосування розпочалось 14 грудня: мешканцям запропонували обрати один з восьми варіантів. У соцмережах цю ініціативу міської ради розкритикували через низьку якість запропонованих логотипів.

Логотип, який переміг у голосуванні

У голосуванні взяло участь 1060 осіб. 419 з них обрали варіант №2. Тепер відділ міжнародних зв’язків, туризму та промоції Івано-Франківської міської ради має підготувати проект рішення «Про затвердження логотипу міста Івано-Франківська», а це рішення винесуть на розгляд виконавчого комітету та сесії.

Інші варіанти логотипу міста

Зазначимо, що у 2014 році за ініціативою спільноти «Тепле місто», яка займається розвитком Івано-Франківська, компанія «Aimbulance» розробила новий візуальний стиль Івано-Франківська. Основою цієї айдентики стала українська вишивка – за її допомогою можна створити унікальний образ міста та відобразити культуру і традиції Прикарпаття, говорили розробники. У червні 2014 року цей логотип потрапив у п’ятірку найкращих на Каннському фестивалі реклами в категорії Large Scale Logo.

Логотип, який розробили на замовлення «Теплого міста»

Як пише КУРС, у квітні 2017 року «Тепле місто» та міська адміністрація Івано-Франківська готували угоду, згідно з якою цей логотип мав стати офіційним. Та згодом у мерії розробили власні варіанти логотипу і запропонували громадськості вибирати із них.